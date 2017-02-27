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27.02.17 11:46 В Красноярском крае построят несколько новых мостов





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Так, в Минусинске вместо аварийного моста через протоку реки Енисей возведут новую переправу, которая будет в два раза шире ранее действующей. Грузоподъёмность увеличится до 100 тонн. В 2018 году выполнят работы по асфальтированию объекта, благоустройству и освещению территории. На все работы выделят 100 миллионов рублей.







В Красноярском крае возведут несколько новых мостов. Ежегодно с 2015 года на ремонт муниципальных дорог из краевого бюджета выделяется миллиард рублей, сейчас все районы уже получили средства и готовятся к дорожно-ремонтному сезону. В этом году в программу ремонта включены несколько крупных мостовых сооружений.Так, в Минусинске вместо аварийного моста через протоку реки Енисей возведут новую переправу, которая будет в два раза шире ранее действующей. Грузоподъёмность увеличится до 100 тонн. В 2018 году выполнят работы по асфальтированию объекта, благоустройству и освещению территории. На все работы выделят 100 миллионов рублей.











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