НОВОСТИ | Экономика













01.03.17 09:15 Предприятия лесной промышленности края вышли на безубыточный уровень





Фото Видео









Предприятия лесной промышленности Красноярского края впервые за восемь лет вышли на безубыточный уровень. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона. По информации ведомства, в число приоритетных инвестпроектов, благодаря которым удалось добиться устойчивости, вошли предприятия в Приангарье. В прошлом году заводы отгрузили леса более чем на 31 миллиард рублей. В последний раз такие показатели фиксировали в 2009 году. В минлесхозе отметили: по итогам прошлого года в крае заготовлено 18,5 миллионов кубометров древесины.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













