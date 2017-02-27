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НОВОСТИ | Общество





27.02.17 11:42 Красноярск получил миллиард рублей на реконструкцию двух больниц



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На реконструкцию двух красноярских больниц из федерального бюджета выделили миллиард рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 723 миллиона рублей выделено на преобразование БСМП имени Карповича. На обновление краевой клинической больницы потратят 277 миллионов.

Сейчас идёт определение подрядчика, который займётся реконструкцией клинической больницы. Ремонтом БСМП занимается компания "Сибиряк". Добавим, Красноярский край стал лидером среди сибирских регионов по размеру субсидии.
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