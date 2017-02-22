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НОВОСТИ | Общество





22.02.17 17:26 В Красноярске прошло заседание совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам



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В Красноярске состоялось первое заседание совета при губернаторе края по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Участники обсудили 11 пилотных проектов, которые касаются самых разных сфер, в том числе медицины, экологии, экономики, образования, ЖКХ, городской среды, дорог, ипотеки, развитие моногородов.

"К числу которых в Красноярском крае относится Железногорск, Зеленогорск, Лесосибирск, Норильск и Бородино. В рамках этого проекта будут реализованы инвестиционные инициативы, созданы территории опережающего социально-экономического развития, а также реализована программа "Пять шагов благоустройства повседневности", - сообщила заместитель председателя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева.

На заседании был определён президиум совета, который будет вести работу регулярно. Сам совет будет собираться четыре раза в год. Напомним, в июне 2016 года Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации ключевых направлений государственной политики в стране планируется внедрить проектный принцип управления, что позволит более эффективно использовать бюджетные средства, сконцентрировав ресурсы на реализации приоритетов.
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