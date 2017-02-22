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НОВОСТИ | Общество





22.02.17 17:27 Родным погибшего полицейского вручили Орден мужества



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Старший лейтенант полиции Игорь Муценик 13 лет служил в полку ДПС. Год назад 29 марта, за две недели до завершения служебной командировки в Дагестан, красноярские сотрудники возвращались с дежурства из Махачкалы. Произошёл подрыв двух автомобилей. Основной удар пришелся на кабину "Урала", где и сидел Игорь.

Уроженец деревни Сушиновка Уярского района, родился в семье учителей, так и не успел обнять дочь, которая родилась за несколько дней до гибели. Игорю на тот момент исполнилось 33 года. "Дочке его через несколько дней годик, но так случилось, что он не увидел её, на руках не подержал, на колени не посадил. И эта боль всё затмевает. И слёзы текут постоянно, если не по щекам, то по сердцу", - говорит мама погибшего И.Муценика Любовь Муценик.

У Игоря подрастает достойная смена. Его племянник - курсант кадетского корпуса. Любовь Николаевна, потеряв сына, конечно же, против военной карьеры внука. А вот сестра погибшего героя разделяет выбор сына. "Это его выбор, он был сделан давно. Но на фоне тех событий он сказал: да, я буду, не то что мстить за дядю, я буду защищать свою Родину", - рассказывает сестра погибшего И.Муценика Галина Функ.

С такими почестями в Красноярске ещё никого не награждали. Приказом президента Игорь Муценик посмертно награждён Орденом мужества. За последние 20 лет на территории Кавказа погибли 19 сотрудников красноярской полиции.


Вадим КУЛИКОВ
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