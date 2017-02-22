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22.02.17 17:23 Красноярцев ждут аномально тёплые выходные





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оС, ночью до -4. В пятницу +1...+3 днём и до -6оС ночью. В субботу днём до +2 градусов. В воскресенье днём снова до +4. Правда, завтра и в воскресенье ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.



Начало следующей недели также обещает быть тёплым. +2 в понедельник, +3 во вторник, в среду снова +2оС. В общем, никаких резких перепадов. Синоптики ещё не уверены, но, возможно, к концу будущей недели похолодает, но несущественно. Ветер в предстоящие семь дней прогнозируется умеренный, максимальные порывы до 14 метров в секунду.





Красноярский край, и в частности Красноярск находится под влиянием тёплых циклонов. Поэтому температура на предстоящих выходных будет выше нормы в среднем на 13-15 градусов. Синоптики говорят, что это аномалия. В День защитника Отечества днём 0...+4С, ночью до -4. В пятницу +1...+3 днём и до -6С ночью. В субботу днём до +2 градусов. В воскресенье днём снова до +4. Правда, завтра и в воскресенье ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.Начало следующей недели также обещает быть тёплым. +2 в понедельник, +3 во вторник, в среду снова +2С. В общем, никаких резких перепадов. Синоптики ещё не уверены, но, возможно, к концу будущей недели похолодает, но несущественно. Ветер в предстоящие семь дней прогнозируется умеренный, максимальные порывы до 14 метров в секунду. Мария СЕМЁНОВА

















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