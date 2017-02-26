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27.02.17 09:44 Вести. Красноярск. События недели от 26.02.2017

В этом выпуске:



- Смертельные задания. Тысячи подростков рискуют жизнью, играя в опасные игры, которые навязывают им неизвестные в интернете. Как спасти жизнь обманутого ребёнка?



- Подземный город. В Норильске строят самую глубокую в Евразии шахту. Какой тест нужно сдать, чтобы отправиться к центру Земли, и как выглядит маршрутка для шахтёра?



- Блинное раздолье, сжигание чучела Масленицы и народные гуляния. На минувшей неделе Красноярск с размахом провожал зиму. Откуда взялись масленичные традиции и как их меняет современная жизнь?





- Смертельные задания. Тысячи подростков рискуют жизнью, играя в опасные игры, которые навязывают им неизвестные в интернете. Как спасти жизнь обманутого ребёнка?- Подземный город. В Норильске строят самую глубокую в Евразии шахту. Какой тест нужно сдать, чтобы отправиться к центру Земли, и как выглядит маршрутка для шахтёра?- Блинное раздолье, сжигание чучела Масленицы и народные гуляния. На минувшей неделе Красноярск с размахом провожал зиму. Откуда взялись масленичные традиции и как их меняет современная жизнь?







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