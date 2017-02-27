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27.02.17 11:40 В Красноярск привезли мощи преподобного Илии Муромского





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"Это богатырь, все знают. Мы с детства хотели быть похожими на него. Слава Богу, что этот святой в нашем городе. Мы рады, что такая сила и мощь посетила Красноярск", - сказал президент красноярского отделения клуба "Ночные волки" Артём Ломакин.



Илия Муромский считается прообразом великого русского богатыря Ильи Муромца, о котором слагали легенды и былины. Не зря своим небесным покровителем его считают военнослужащие ракетных и пограничных войск, спецназа и ФСБ. К слову, в 1988 году была проведена экспертиза останков, которая подтвердила, что чудотворец был действительно исполинских размеров, с развитой мускулатурой, многочисленными переломами рёбер и пальцев.



"На его останках было найдено сильное заболевание спины. И это ещё одно доказательство того, что он и был тем былинным богатырём", - рассказал священник Покровского кафедрального собора Иерей Максим Золотухин.



Согласно былинам, именно из-за болей в спине Илья не мог подняться с печи до 33 лет, пока его не исцелили волхвы. Считается, что монашество Илья Муромец принял в 12 веке, после тяжёлого ранения в грудь. Скончался он приблизительно в 1188 году в возрасте 45 лет. К лику святых богатыря причислили в середине 17 века.



В свете последних политических событий министерство обороны Украины попыталось переписать историю и внесла в Википедию ряд поправок. Согласно их данным, великий русский богатырь родился не в Карачарове под Муромом, а в Моровске под Черниговом. То есть не в России, а на Украине. И звали его не Муромец, а Моровлин. Таким лёгким росчерком пера вряд ли удастся переписать тысячу лет общей истории.



Из Покровского кафедрального соборе мощи Илии Муромского перевезли в Храм Рождества Христова, где они пробудут два дня, затем ковчег отправится по церквям 25 городов и сёл Красноярского края. Обратно в Киев святыня вернётся 27 апреля.





Событие историческое: мощи преподобного Илии Муромского впервые доставили в Красноярск из Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Там они хранятся более 800 лет. Ценный ковчег по территории края будут сопровождать байкеры - "Ночные волки"."Это богатырь, все знают. Мы с детства хотели быть похожими на него. Слава Богу, что этот святой в нашем городе. Мы рады, что такая сила и мощь посетила Красноярск", - сказал президент красноярского отделения клуба "Ночные волки" Артём Ломакин.Илия Муромский считается прообразом великого русского богатыря Ильи Муромца, о котором слагали легенды и былины. Не зря своим небесным покровителем его считают военнослужащие ракетных и пограничных войск, спецназа и ФСБ. К слову, в 1988 году была проведена экспертиза останков, которая подтвердила, что чудотворец был действительно исполинских размеров, с развитой мускулатурой, многочисленными переломами рёбер и пальцев."На его останках было найдено сильное заболевание спины. И это ещё одно доказательство того, что он и был тем былинным богатырём", - рассказал священник Покровского кафедрального собора Иерей Максим Золотухин.Согласно былинам, именно из-за болей в спине Илья не мог подняться с печи до 33 лет, пока его не исцелили волхвы. Считается, что монашество Илья Муромец принял в 12 веке, после тяжёлого ранения в грудь. Скончался он приблизительно в 1188 году в возрасте 45 лет. К лику святых богатыря причислили в середине 17 века.В свете последних политических событий министерство обороны Украины попыталось переписать историю и внесла в Википедию ряд поправок. Согласно их данным, великий русский богатырь родился не в Карачарове под Муромом, а в Моровске под Черниговом. То есть не в России, а на Украине. И звали его не Муромец, а Моровлин. Таким лёгким росчерком пера вряд ли удастся переписать тысячу лет общей истории.Из Покровского кафедрального соборе мощи Илии Муромского перевезли в Храм Рождества Христова, где они пробудут два дня, затем ковчег отправится по церквям 25 городов и сёл Красноярского края. Обратно в Киев святыня вернётся 27 апреля. Вадим КУЛИКОВ

















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