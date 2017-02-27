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27.02.17 11:39 В Подгорном пять человек отравились алкоголем





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"В настоящее время их состояние улучшилось, с ними работают следователи. Они поясняют, что приобретали алкоголь у местного жителя. У него при обыске обнаружено около 30 литров спиртосодержащей жидкости, которая направлена на экспертизу", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю Ольга Шаманская.









Массовое отравление алкоголем произошло под Красноярском. В посёлке Подгорный обнаружено тело 38-летней женщины. Четверо её знакомых сейчас в реанимации железногорской больницы. В двухквартирном доме компания распивала спиртные напитки. Однако следов бензола или метанола, опасных для организма, в изъятых образцах не обнаружено. Сейчас компанию проверяют на употребление наркотиков."В настоящее время их состояние улучшилось, с ними работают следователи. Они поясняют, что приобретали алкоголь у местного жителя. У него при обыске обнаружено около 30 литров спиртосодержащей жидкости, которая направлена на экспертизу", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю Ольга Шаманская.















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