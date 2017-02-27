НОВОСТИ | Общество













27.02.17 11:44 Жители Новочернореченского жалуются на нехватку врачей в поселковой поликлинике





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"Ребёнка увозили в Козульку с аппендицитом. 2 часа 50 минут ждали", - негодует жительница посёлка Ольга Халявина.



"Вести" уже рассказывали, что школьникам Новочернореченского приходится каждое утро преодолевать приличные расстояния в абсолютной темноте. Из-за задолженности местной администрации освещение не работает на большинстве улиц. После выхода нашего сюжета с выездной проверкой в посёлок прибыли сотрудники ГИБДД, обещают всё устранить. Местные жители поделились ещё одной проблемой - улицы не убирают от снега.



Слухи о приезде съёмочной группы распространились заранее, поэтому в посёлке дороги всё-таки прочистили накануне. Правда, не везде. Например, этот дом до сих пор вне зоны досягаемости. К нему просто протаптывают тропинки. Хозяин дома ждёт беды. Даже пожарные в случае чего не смогут проехать. Нарушения на каждом шагу, как такое могли допустить, мы выясняли в администрации.



"Мы в конце года остались без главы, без главного бухгалтера, без зама администрации. Посёлок просто встал. У нас счета все до сих пор закрыты. Исполняющая обязанности сейчас. Она на себя не может сделать электронные подписи. Мы работать не можем ни с закупками, ни с чем", - пояснила председатель совета депутатов Елена Моисеенко.



В администрации проводили финансовые проверки. Выявили нецелевое использование средств. Выборы главы в лучшем случае в начале марта. Мы будем следить за развитием событий.





Новочернореченцы готовы выйти на улицы, чтобы рассказать о своих бедах. Уверяют, поселковая поликлиника растеряла последних врачей. Здесь живёт почти четыре тысячи человек, но даже педиатра нет, нужно ехать в Козульку. Да и на скорую нельзя надеяться."Ребёнка увозили в Козульку с аппендицитом. 2 часа 50 минут ждали", - негодует жительница посёлка Ольга Халявина."Вести" уже рассказывали, что школьникам Новочернореченского приходится каждое утро преодолевать приличные расстояния в абсолютной темноте. Из-за задолженности местной администрации освещение не работает на большинстве улиц. После выхода нашего сюжета с выездной проверкой в посёлок прибыли сотрудники ГИБДД, обещают всё устранить. Местные жители поделились ещё одной проблемой - улицы не убирают от снега.Слухи о приезде съёмочной группы распространились заранее, поэтому в посёлке дороги всё-таки прочистили накануне. Правда, не везде. Например, этот дом до сих пор вне зоны досягаемости. К нему просто протаптывают тропинки. Хозяин дома ждёт беды. Даже пожарные в случае чего не смогут проехать. Нарушения на каждом шагу, как такое могли допустить, мы выясняли в администрации."Мы в конце года остались без главы, без главного бухгалтера, без зама администрации. Посёлок просто встал. У нас счета все до сих пор закрыты. Исполняющая обязанности сейчас. Она на себя не может сделать электронные подписи. Мы работать не можем ни с закупками, ни с чем", - пояснила председатель совета депутатов Елена Моисеенко.В администрации проводили финансовые проверки. Выявили нецелевое использование средств. Выборы главы в лучшем случае в начале марта. Мы будем следить за развитием событий. Владимир ЖАРИНОВ

















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