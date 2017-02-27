НОВОСТИ | Общество













27.02.17 11:45 Концерт Дмитрия Хворостовского в Красноярске вновь отложен





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В Красноярске концерт был запланирован на декабрь, затем перенесён на февраль. Однако Хворостовский пока не встал на ноги и порадует публику не раньше апреля. К слову, все билеты уже раскуплены. Все они остаются действительными.







Дмитрий Хворостовский снова перенёс концерт в Красноярске. Оперный певец решил сконцентрироваться на лечении. Всемирно известный баритон перенёс операцию против опухоли мозга, затем подхватил пневмонию.В Красноярске концерт был запланирован на декабрь, затем перенесён на февраль. Однако Хворостовский пока не встал на ноги и порадует публику не раньше апреля. К слову, все билеты уже раскуплены. Все они остаются действительными.











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