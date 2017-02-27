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27.02.17 11:49 Некрасивые новостройки и человеческое тепло: чем Красноярск поразил лондонского юриста





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"Конечно, все знают картину "Взятие снежного городка". И здесь вы можете не столько увидеть, сколько почувствовать - это место великой истории великого художника", - говорит житель Лондона Нэд Эл-Имэд.



Встреча англичанина с Суриковым получилась благодаря другу Нэда Льву Логинову. Он родом из Красноярска, живёт в Лондоне. Британский гость давно мечтал о такой поездке, но туризм для иностранцев в Красноярске развит слабо. Друг же обеспечил его сибирской экзотикой: ныряние в прорубь, чаепитие, рыбалка.



Туристическая недоступность стала не единственной проблемой Красноярска на взгляд англичанина. Откровенно некрасивые новостройки омрачают вид города. А вот Енисей напоминает Темзу. Но больше всего запомнится другое. "Конечно, холод - это незабываемо. Но в памяти останется отношение людей, то тепло, которое они излучают. Такое тепло в таком чертовски холодном месте", - отмечает Нэд.



Нэд пообещал вернуться в Красноярск и рассказать коллегам из Лондона, что отдых в Сибири не так страшен, как рисуют стереотипы.





Экскурсия в усадьбе Сурикова идёт сразу на двух языках: русском и английском. Нэд Эл-Имэд - юрист из Лондона, входит в список 35-ти лучших молодых специалистов столицы туманного Альбиона. Фигура Сурикова и стала поводом для англичанина прилететь за семь тысяч километров в Красноярск. Увидеть Сибирь, которой вдохновлялся художник."Конечно, все знают картину "Взятие снежного городка". И здесь вы можете не столько увидеть, сколько почувствовать - это место великой истории великого художника", - говорит житель Лондона Нэд Эл-Имэд.Встреча англичанина с Суриковым получилась благодаря другу Нэда Льву Логинову. Он родом из Красноярска, живёт в Лондоне. Британский гость давно мечтал о такой поездке, но туризм для иностранцев в Красноярске развит слабо. Друг же обеспечил его сибирской экзотикой: ныряние в прорубь, чаепитие, рыбалка.Туристическая недоступность стала не единственной проблемой Красноярска на взгляд англичанина. Откровенно некрасивые новостройки омрачают вид города. А вот Енисей напоминает Темзу. Но больше всего запомнится другое. "Конечно, холод - это незабываемо. Но в памяти останется отношение людей, то тепло, которое они излучают. Такое тепло в таком чертовски холодном месте", - отмечает Нэд.Нэд пообещал вернуться в Красноярск и рассказать коллегам из Лондона, что отдых в Сибири не так страшен, как рисуют стереотипы. Владимир БОГОМОЛОВ

















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