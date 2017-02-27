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27.02.17 11:52 Хоккеистам "Водника" и "Байкал-Энергии" грозит наказание за неспортивное поведение



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Архангельский "Водник" забивает себе три мяча. Иркутяне берут тайм-аут и после уже "Байкал-Энергия" начинает бить по своим воротам. Даже чужие ворота "Водник" защитить не смог, иркутянам всё-таки удалось забить себе 9 голов. Но в этом театре абсурда архангелогородцы нашли в себе силы и закидали свои ворота - за последние семь минут ещё 8 голов. Итог встречи 11:9 в пользу "Байкал-Энергии".

"Не мы это начали. Но когда начался этот цирк, начали забивать в свои ворота. Я никого не хочу обвинять, ни тренера, ни ребят. Всё идёт от руководства", - сказал главный тренер ХК "Байкал-Энергия" (Иркутск) Евгений Ерахтин.

"Я, наверное, первый раз в жизни обойдусь без комментариев. Да и нечего тут комментировать", - добавил главный тренер ХК "Водник" (Архангельск) Игорь Гапанович.

Даже "Вашингтон Пост" опубликовал информацию: "Двум российским командам по хоккею с мячом грозит наказание за 20 забитых голов в собственные ворота". И очень жёсткое, цитирует американское издание слова Бориса Скрынника - президента федерации хоккея с мячом. Он обвинил "Водник" в том, что, проиграв, они хотели избежать встречи в плей-офф с красноярским "Енисеем", а "Байкал-Энергия" лишь позабавилась. Болельщики, наоборот, уверены, что это форма протеста "Водника" против несправедливого судейства и коррупционной схемы чемпионата. Якобы Скрынник заранее расставил позиции и двигает Иркутск в победители.

"Игроки поступили очень смело. Такая игра - вызывающий протест против Федерации. Они ведь что придумали, Федерация - по две игры, они "изнасиловали" наших игроков, болельщики перестали ходить", - отметил руководитель СДЮШОР "Енисей", "золотой" капитан ХК "Енисей" 1980 года Владимир Куманёв.

Социальные сети кипят гневными комментариями: одни требуют дисквалификации обеих команд, другие встают на защиту: мол, к хоккею с мячом, в котором много проблем, привлекли внимание всего мира. И эта игра - либо смерь русского хоккея, либо его перерождение.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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