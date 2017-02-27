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27.02.17 17:20 В Красноярске двое детей остались живы после падения из окна





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А в Кировском районе трёхлетний ребенок выпал с четвёртого этажа и остался жив. Полиция узнала о случившемся от медиков. Сейчас дознание ведёт инспекция по делам несовершеннолетних.







Выжили после падения. В Красноярске в реанимации с тяжёлыми травмами находится школьница. Девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в микрорайоне Зелёная Роща. В инциденте разбирается Следственный комитет.А в Кировском районе трёхлетний ребенок выпал с четвёртого этажа и остался жив. Полиция узнала о случившемся от медиков. Сейчас дознание ведёт инспекция по делам несовершеннолетних.







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