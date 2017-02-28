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НОВОСТИ | Общество





28.02.17 08:52 Будущие космонавты учатся выживать в зимней тайге



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Добраться до лагеря будущих космонавтом можно только снегоходом. В глухой тайге ни души на километры. Три дня пришлось провести на морозе в палатках. Ни горячего душа, ни чашечки кофе, рассказывает участница проекта Луиза Маймакова: "Холодно. Нам дали печки, но они не прогревают. Всю ночь дежурили, топили, грелись как могли".

Секретами, как выжить, поделился космонавт, Герой России Олег Артемьев. Он четыре раза проходил это учебное испытание. Ребятам показал, как готовить сухпаёк на спиртовой таблетке, вязать узлы и строить укрытие при помощи ножа-мачете и парашюта.

Прообразом стало жилище индейцев Северной Америки - вигвам. По нормативам, продержаться группа должна двое суток - именно столько даётся на поиски. Спуск на Землю проходит всегда под контролем, но и такие навыки могут понадобиться в экстренных случаях.

Примерно так выглядит изнутри временное убежище космонавтов. Парашют защищает со всех сторон от ветра, снега, дождя. Здесь появится и пол из веток. Затем его также застелют парашютной тканью.

Школа выживания - это лишь один из этапов проекта "Космическая одиссея". Из полусотни претендентов осталось шестнадцать. Один студент, остальные работают на самых закрытых предприятиях края - "Спутниковые системы имени Решетнёва", "Красмаш", ЦКБ "Геофизика". Проект привлёк внимание и краевых властей.

"Акция не разовая. Мы договорились, что это будет постоянная подготовка и отбор ребят со всех уголков края, которые работают на этих предприятиях", - сказал Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.

Следующим этапом для участников станут прыжки с парашютом. А шестеро лучших отправятся в Подмосковье и совершат учебный полет в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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