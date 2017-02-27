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27.02.17 17:25 Пострадавшая при обрушении подъездного козырька пошла на поправку





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"При поступлении проведены все диагностические мероприятия. Поступила она в отделение реанимации. На сегодняшний день состояние больной средней степени тяжести, она переведена в отделение травматологии, состояние стабильное, угрозы жизни на данный момент нет", - сообщил заведующий отделением травматологии КГБУЗ КМКБ №7 Андрей Понкратьев.



Подробности этой истории смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45 на телеканале "Россия".





Пострадавшая от падения бетонного подъездного козырька на правобережье медленно идёт на поправку. Как уже сообщалось, 23 февраля в доме №191 по проспекту "Красноярский рабочий" на 37-летнюю жительницу рухнула бетонная конструкция. Теперь пострадавшей предстоит пройти реабилитацию."При поступлении проведены все диагностические мероприятия. Поступила она в отделение реанимации. На сегодняшний день состояние больной средней степени тяжести, она переведена в отделение травматологии, состояние стабильное, угрозы жизни на данный момент нет", - сообщил заведующий отделением травматологии КГБУЗ КМКБ №7 Андрей Понкратьев.Подробности этой истории смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45 на телеканале "Россия".











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