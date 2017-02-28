НОВОСТИ | Общество













28.02.17 08:47 Стоматологическая клиника выплатит красноярцу 250 тысяч за некачественное лечение





Фото Видео





В другом медицинском учреждении диагностировали хронический периодонтит и рекомендовали проведение оперативного вмешательства, после чего он опять обратился к исполнителю уже с письменной претензией об устранении недостатков оказанной услуги в течение 7 дней, но его требование снова осталось без ответа. В итоге красноярец обратился в Центральный районный суд, который по результатам судебно-медицинской экспертизы постановил взыскать с клиники почти 250 тысяч рублей.







Красноярец отсудил у стоматологов почти 250 тысяч рублей за некачественные услуги. Мужчина обратился в частную клинику для протезирования зубов. Установка несъёмных протезов и имплантов обошлась пациенту в 73 тысячи рублей. Однако после лечения в одном из зубов сохранялась постоянная боль. В клинике устранять недостатки отказались.В другом медицинском учреждении диагностировали хронический периодонтит и рекомендовали проведение оперативного вмешательства, после чего он опять обратился к исполнителю уже с письменной претензией об устранении недостатков оказанной услуги в течение 7 дней, но его требование снова осталось без ответа. В итоге красноярец обратился в Центральный районный суд, который по результатам судебно-медицинской экспертизы постановил взыскать с клиники почти 250 тысяч рублей.









АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













