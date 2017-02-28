НОВОСТИ | Экономика













28.02.17 09:00 В Красноярске подорожал бензин





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Напомним, это уже третье подорожание за месяц. При этом эксперты называли цены на бензин в крае самыми низкими по стране.









В Красноярске сразу на 80 копеек подорожал бензин. Выросла стоимость самой ходовой марки АИ-92. Водители заметили изменения, например, в сети заправок "25 часов". За литр топлива теперь там придётся отдать 34 рубля 50 копеек. Изменения произошли и на АЗС "Газпромнефти".Напомним, это уже третье подорожание за месяц. При этом эксперты называли цены на бензин в крае самыми низкими по стране.













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