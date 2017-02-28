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28.02.17 09:59 В Сосновоборске - бум технических специальностей





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Учёба максимально приближена к предстоящим рабочим будням, это большой плюс средне-специального образования. Прочувствовав серьёзное оборудование, ребята взрослеют, у каждого копится личный опыт. Это сердце техникума - производственная лаборатория, здесь трудятся будущие токари и фрезеровщики.



Работа во многом творческая, потому что от мастера зависит, какой в итоге получится деталь. Созидательный момент: вещи, которые сделали эти студенты, будут долго и надёжно служить в самых разных сферах. В техникуме возможен и личностный рост и саморазвитие. Дмитрий Мурашов параллельно освоил две специальности - авторемонт и инженерный дизайн.



"Если что-то интересно не по специальности, то в техникуме есть возможность этим заниматься, здесь преподавателей очень много", - говорит студент Дмитрий Мурашов.



Производственная лаборатория техникума обновилась в 2012 году, до этого ребята занимались на станках 70-х годов, их никуда не убрали, здесь оттачивают мастерство студенты младших курсов, потом переходят на новое оборудование и становятся универсальными специалистами.



Из таких студентов вырастают профессионалы с золотыми руками. Алексей Буценик недавно занял первое место в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" World Skills Russia, скоро поедет представлять край на всероссийском уровне.





Рядом с двигателем Алексея Буценика охватывает азарт: он должен найти поломку и скорее устранить её. Автомехаником мечтал стать с детства: отец приучил уважать технику и чинить её.Учёба максимально приближена к предстоящим рабочим будням, это большой плюс средне-специального образования. Прочувствовав серьёзное оборудование, ребята взрослеют, у каждого копится личный опыт. Это сердце техникума - производственная лаборатория, здесь трудятся будущие токари и фрезеровщики.Работа во многом творческая, потому что от мастера зависит, какой в итоге получится деталь. Созидательный момент: вещи, которые сделали эти студенты, будут долго и надёжно служить в самых разных сферах. В техникуме возможен и личностный рост и саморазвитие. Дмитрий Мурашов параллельно освоил две специальности - авторемонт и инженерный дизайн."Если что-то интересно не по специальности, то в техникуме есть возможность этим заниматься, здесь преподавателей очень много", - говорит студент Дмитрий Мурашов.Производственная лаборатория техникума обновилась в 2012 году, до этого ребята занимались на станках 70-х годов, их никуда не убрали, здесь оттачивают мастерство студенты младших курсов, потом переходят на новое оборудование и становятся универсальными специалистами.Из таких студентов вырастают профессионалы с золотыми руками. Алексей Буценик недавно занял первое место в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" World Skills Russia, скоро поедет представлять край на всероссийском уровне. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















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