ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





28.02.17 09:59 В Сосновоборске - бум технических специальностей



Фото Видео репортаж Видео
Рядом с двигателем Алексея Буценика охватывает азарт: он должен найти поломку и скорее устранить её. Автомехаником мечтал стать с детства: отец приучил уважать технику и чинить её.

Учёба максимально приближена к предстоящим рабочим будням, это большой плюс средне-специального образования. Прочувствовав серьёзное оборудование, ребята взрослеют, у каждого копится личный опыт. Это сердце техникума - производственная лаборатория, здесь трудятся будущие токари и фрезеровщики.

Работа во многом творческая, потому что от мастера зависит, какой в итоге получится деталь. Созидательный момент: вещи, которые сделали эти студенты, будут долго и надёжно служить в самых разных сферах. В техникуме возможен и личностный рост и саморазвитие. Дмитрий Мурашов параллельно освоил две специальности - авторемонт и инженерный дизайн.

"Если что-то интересно не по специальности, то в техникуме есть возможность этим заниматься, здесь преподавателей очень много", - говорит студент Дмитрий Мурашов.

Производственная лаборатория техникума обновилась в 2012 году, до этого ребята занимались на станках 70-х годов, их никуда не убрали, здесь оттачивают мастерство студенты младших курсов, потом переходят на новое оборудование и становятся универсальными специалистами.

Из таких студентов вырастают профессионалы с золотыми руками. Алексей Буценик недавно занял первое место в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" World Skills Russia, скоро поедет представлять край на всероссийском уровне.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.