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28.02.17 11:40 Жительница Шалинского, виновная в гибели детей в пожаре, предстанет перед судом





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"В результате возгорания двое трёхлетних братьев-близнецов погибли. Ещё двух мальчиков 1 года и 2 лет спасли соседи и проезжавшие мимо неравнодушные граждане. Женщина свою вину признала, в содеянном раскаялась и в ближайшее время предстанет перед судом", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Шаманская.







Мать, виновная в гибели двух близнецов в пожаре , предстанет перед судом. Напомним, ЧП произошло в ноябре 2016 года в посёлке Шалинское Манского района. Обвиняемая ушла в гости, при этом оставила дома без присмотра четверых своих малолетних детей. В отсутствии матери мальчики нашли спички, подожгли кресло и мягкие игрушки."В результате возгорания двое трёхлетних братьев-близнецов погибли. Ещё двух мальчиков 1 года и 2 лет спасли соседи и проезжавшие мимо неравнодушные граждане. Женщина свою вину признала, в содеянном раскаялась и в ближайшее время предстанет перед судом", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Шаманская.













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