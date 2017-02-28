НОВОСТИ | Общество













28.02.17 11:45 В Красноярске прошёл концерт городских детских хоров





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Почти тысяча детей спели в Красноярске на одной сцене. Накануне прошёл концерт городских детских хоров. Это событие проходит в Красноярске всего во второй раз. И для выступающих оно становится возможностью выйти на площадку, где уже выступали большие состоявшиеся артисты. Почему не все дети оказались на сцене, а пели в проходах - об этом расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.



















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