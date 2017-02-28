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28.02.17 17:19 Врачам скорой помощи пришлось добираться к больной на снегоходах





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Выручили спасатели: привезли снегоходы, забрали врачей и довезли их до пациентки. Дачнице вовремя удалось оказать медпомощь. Сейчас её здоровье вне опасности.







В Емельяновском районе врачам скорой помощи пришлось пробиваться к больной на снегоходах. Медиков в садовое общество "Сувенир", оно расположено неподалёку от платформы Лесная, вызвала дачница - сообщила, что получила травму. Однако автомобиль доехать до места не смог, застрял в снегу.Выручили спасатели: привезли снегоходы, забрали врачей и довезли их до пациентки. Дачнице вовремя удалось оказать медпомощь. Сейчас её здоровье вне опасности.







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