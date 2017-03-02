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02.03.17 11:46 В Сосновоборске задержаны налётчики, ограбившие пункт приёма металла



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В Сосновоборске задержали трёх грабителей, которые совершили налёт на пункт приёма чёрных металлов. Преступники жестоко избили сотрудника металл-сервиса и забрали у него более 80 тысяч рублей, вместе с этим угнали дорогостоящий автомобиль.

К слову, все задержанные были ранее судимы за подобные преступления. Сейчас полицейские разыскивают похищенное имущество. Следователи установили, что преступники тщательно спланировали ограбление и заранее объехали несколько металл-сервисов с разведкой.

"Под видом добропорядочных граждан они приезжали, узнавали, сколько денег, предлагали большое количество металла. И в том месте, где оказалась необходимая им сумма, они решили совершить разбойное нападение, при котором использовали деревянную биту и кастет", - сообщил начальник отдела УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю Виктор Мордясов.
АРХИВ 
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