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01.03.17 08:41 Изъятое у туристов чучело крокодила станет экспонатом музея





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Также туристы пытались провезти чучело черепахи как сувенир, но по ней пока нет решения суда, поэтому сейчас она в хранилищах таможни. Вся запретная экзотика идёт в Красноярск в основном из Азии: Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Китай. Там можно купить что угодно, даже несмотря на запрет на перевозку.



"Под действие Конвенции о международной торговле дикими видами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, попадают 5 тысяч видов животных и 20 тысяч растений. Поэтому лучше не рисковать. Это потерянное время, нервы, и в итоге человек этого предмета лишится", - отметил первый заместитель начальника Красноярской таможни Евгений Заврин.



По данному административному делу штрафа нет, но чучело стоимостью 9 тысяч рублей конфисковали и обратили в федеральную собственность. Как и другие предметы. Оказалось, что очень любят красноярцы кастеты, сюрикэны и полицейские дубинки. Все это хоть и сувенирные, но предметы оружия, которые требуют разрешительных документов. И они гораздо опаснее мёртвого крокодила.



У этого крокодила ещё нет имени, но все автоматически зовут его Гена. Его планируют выставить в апреле в музее-усадьбе Юдина.





Надо отдать должное работе красноярской таможни. В прошлом году она подарила музею трёх крокодилов, но маленьких. В этот раз улов крупнее - почти полтора метра, 4 кг весом. "Это гребнистый крокодил, потому что по всему телу у него идёт гребень, которого нет у обычных плоских крокодилов. У них ареал обитания очень широкий - это и Азия, и Африка, и Южная Америка, этот крокодил азиатский", - пояснил заместитель директора Красноярского краеведческого музея по науке Иван Черкасов.Также туристы пытались провезти чучело черепахи как сувенир, но по ней пока нет решения суда, поэтому сейчас она в хранилищах таможни. Вся запретная экзотика идёт в Красноярск в основном из Азии: Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Китай. Там можно купить что угодно, даже несмотря на запрет на перевозку."Под действие Конвенции о международной торговле дикими видами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, попадают 5 тысяч видов животных и 20 тысяч растений. Поэтому лучше не рисковать. Это потерянное время, нервы, и в итоге человек этого предмета лишится", - отметил первый заместитель начальника Красноярской таможни Евгений Заврин.По данному административному делу штрафа нет, но чучело стоимостью 9 тысяч рублей конфисковали и обратили в федеральную собственность. Как и другие предметы. Оказалось, что очень любят красноярцы кастеты, сюрикэны и полицейские дубинки. Все это хоть и сувенирные, но предметы оружия, которые требуют разрешительных документов. И они гораздо опаснее мёртвого крокодила.У этого крокодила ещё нет имени, но все автоматически зовут его Гена. Его планируют выставить в апреле в музее-усадьбе Юдина. Вадим КУЛИКОВ

















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