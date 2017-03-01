АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





01.03.17 08:41 Изъятое у туристов чучело крокодила станет экспонатом музея



Фото Видео репортаж Видео
Надо отдать должное работе красноярской таможни. В прошлом году она подарила музею трёх крокодилов, но маленьких. В этот раз улов крупнее - почти полтора метра, 4 кг весом. "Это гребнистый крокодил, потому что по всему телу у него идёт гребень, которого нет у обычных плоских крокодилов. У них ареал обитания очень широкий - это и Азия, и Африка, и Южная Америка, этот крокодил азиатский", - пояснил заместитель директора Красноярского краеведческого музея по науке Иван Черкасов.

Также туристы пытались провезти чучело черепахи как сувенир, но по ней пока нет решения суда, поэтому сейчас она в хранилищах таможни. Вся запретная экзотика идёт в Красноярск в основном из Азии: Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Китай. Там можно купить что угодно, даже несмотря на запрет на перевозку.

"Под действие Конвенции о международной торговле дикими видами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, попадают 5 тысяч видов животных и 20 тысяч растений. Поэтому лучше не рисковать. Это потерянное время, нервы, и в итоге человек этого предмета лишится", - отметил первый заместитель начальника Красноярской таможни Евгений Заврин.

По данному административному делу штрафа нет, но чучело стоимостью 9 тысяч рублей конфисковали и обратили в федеральную собственность. Как и другие предметы. Оказалось, что очень любят красноярцы кастеты, сюрикэны и полицейские дубинки. Все это хоть и сувенирные, но предметы оружия, которые требуют разрешительных документов. И они гораздо опаснее мёртвого крокодила.

У этого крокодила ещё нет имени, но все автоматически зовут его Гена. Его планируют выставить в апреле в музее-усадьбе Юдина.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.