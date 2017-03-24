НОВОСТИ | Общество













24.03.17 08:48 Детскую школу искусств в Академгородке расселят, чтобы передать здание соседней гимназии





Фото Видео





Детская школа искусств №16 на хорошем счету. Здесь учатся музыке, танцам и рисованию почти 500 ребят, ещё столько же в резерве - хотели бы сюда попасть, да мест нет. Перенос такой востребованной творческой школы - это решение другой проблемы: в соседней гимназии 13 избыток первоклассников, в будущем году негде будет поставить им парты, так что теснить творческих - это выход.



Этот случай в Академгородке, возможно, тенденция. Общеобразовательные учреждения переполнены во всём городе: школы всё чаще объединяют с детскими садами, везде вводят две смены, выкручиваются как могут. Правда, когда-нибудь школе искусств №16 обещают построить новое здание.



Волна возмущения настолько сильна, что власти взяли тайм-аут, неделю будут думать, как поделить площади. Власти взвешивают, а в Академе тем временем возводят тысячи метров нового жилья, а вот строительства школ в этом микрорайоне не планируется. Учеников будет всё больше. "Вести" будут следить за развитием событий.





Родители называют происходящее рейдерским захватом, говорят, что будущее их детей прямо сейчас приносят в жертву. Бороться с несправедливостью пришли все, так что мест в актовом зале не хватило. Родную школу искусств просят переехать из здания в Академгородке, которое, кстати, ремонтировали в том числе за счёт семей учеников, по трём другим адресам. Например, на улицу Пирогова, туда добираться автобусом; понятно, при таких условиях многим придётся бросить творческие курсы.Детская школа искусств №16 на хорошем счету. Здесь учатся музыке, танцам и рисованию почти 500 ребят, ещё столько же в резерве - хотели бы сюда попасть, да мест нет. Перенос такой востребованной творческой школы - это решение другой проблемы: в соседней гимназии 13 избыток первоклассников, в будущем году негде будет поставить им парты, так что теснить творческих - это выход.Этот случай в Академгородке, возможно, тенденция. Общеобразовательные учреждения переполнены во всём городе: школы всё чаще объединяют с детскими садами, везде вводят две смены, выкручиваются как могут. Правда, когда-нибудь школе искусств №16 обещают построить новое здание.Волна возмущения настолько сильна, что власти взяли тайм-аут, неделю будут думать, как поделить площади. Власти взвешивают, а в Академе тем временем возводят тысячи метров нового жилья, а вот строительства школ в этом микрорайоне не планируется. Учеников будет всё больше. "Вести" будут следить за развитием событий. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













