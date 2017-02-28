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| НОВОСТИ | Общество
|28.02.17 17:29 Красноярский край вошёл в тройку лидеров России по популярности экотуризма
Красноярский край вошёл в топ-3 лидеров России по популярности экотуризма. Регион уступил Приморскому краю, но обошёл Московскую область. На сегодня природный заповедник "Столбы" и национальный парк "Шушенский бор", расположенные в Красноярском крае, являются самыми популярными в стране. Согласно официальным данным заповедника, в 2016 году Столбы посетили 328 тысяч туристов. Также в регионе находятся 40 заказников, 55 памятников природы, природный парк Ергаки и 11 особо охраняемых природных территорий федерального значения.
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