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НОВОСТИ | Общество





01.03.17 09:00 Памятник Астафьеву хотят перенести



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На Красноярской набережной буквально выросло противоречие. Здание торгово-развлекательного центра помешало одному из главных сибирских писателей. По замыслу автора, памятник Виктору Петровичу смотрит на Овсянку - родное село Астафьева. Но теперь этот вид перекрывает железобетонный комплекс. Также он закрывает вид на Енисей, из которого черпал вдохновение сибирский писатель.

Композиционный баланс нарушен. Архитекторы предложили отредактировать историю отношений памятника писателю и здания. Десятилетнее изваяние хотят перенести. Оно проигрывает новостройке не по возрасту, но по весовой категории: бронзовый монумент легче передвинуть. С таким предложением выступил архитектор Александр Мякота. Астафьева могут подселить, например, к Чехову, а прежнюю площадку обновить.

"Эта территория будет разработана как некий рекреационный участок. Создание площадок для арт-объектов. Сегодня она как раз разбита этим памятником", - пояснил руководитель проектной мастерской, член правления красноярского отделения Союза архитекторов Александр Мякота.

Александр Мякота участвовал в обсуждениях строительства торгового центра у речного вокзала. Тогда от идеи отказались. К новой волне критики готов. Работает по заказу администрации Красноярска. А вот что горожане говорят о переезде Астафьева.

- Что поставлено, пусть остаётся на месте. Нужно новое возводить.
- Памятник стоит, пусть будет там, где стоит.
- Всё равно, где стоит. Главное, чтобы стоял.

Группа экспертов тем временем подготавливает техзадание на проектирование концепции обустройства набережной. Слушают и мнения горожан, но в ограниченном объёме. Опрос будет идти около недели и только в социальной сети Facebook, где представлено ограниченное количество красноярцев. Поэтому хочется верить, что опрос станет по-настоящему общественным, а не зондированием почвы перед большими изменениями на площади.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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