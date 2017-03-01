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01.03.17 09:20 Хоккеисты "Енисея" встали на защиту архангельского "Водника"





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После этого Федерация аннулировала итоги встречи и назначила переигровку, дисквалифицировала главных тренеров обеих команд на 2,5 года. К слову, так же был наказан и главный тренер "Енисея" Сергей Ломанов. "Водник" объяснил своё поведение протестом против договорных матчей, которые якобы устраивает Федерация.



Это обращение прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости. Он сказал, что "это никак не вопрос президента, ситуация с матчем настолько красноречиво говорит сама за себя, что вряд ли корректно апеллировать к президенту". Также Песков добавил, что эта ситуация не будет обсуждаться сегодня в Красноярске, так как это никак не связано с президентом.









Красноярские хоккеисты встали на защиту "Водника" из Архангельска. Игроки "Енисея" записали обращение к Владимиру Путину. Напомним, 26 февраля в Архангельске состоялась игра между "Водником" и "Байкал-Энергией". Было забито 20 голов, и все в свои ворота После этого Федерация аннулировала итоги встречи и назначила переигровку, дисквалифицировала главных тренеров обеих команд на 2,5 года. К слову, так же был наказан и главный тренер "Енисея" Сергей Ломанов. "Водник" объяснил своё поведение протестом против договорных матчей, которые якобы устраивает Федерация.Это обращение прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости. Он сказал, что "это никак не вопрос президента, ситуация с матчем настолько красноречиво говорит сама за себя, что вряд ли корректно апеллировать к президенту". Также Песков добавил, что эта ситуация не будет обсуждаться сегодня в Красноярске, так как это никак не связано с президентом.







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