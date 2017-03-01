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НОВОСТИ | Общество





01.03.17 11:44 В Ачинске горят бараки, попавшие в программу сноса



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Брус, пиломатериал, шифер - остатки сгоревших бараков разбирают местные жители. За 10 дней в микрорайоне "Стройка" сгорели три деревянных дома, предназначенных под снос. Случай или всё это умышленные поджоги, приходится только гадать. Городские власти, чтобы обезопасить ачинцев, огораживали территорию сигнальной лентой, полиция ведёт здесь постоянное патрулирование. Но и это не помогает, уверяют жители: любопытных и желающих поживиться стройматериалами на руины тянет постоянно.

Чтобы отпугнуть вандалов и очистить территорию, городская администрация объявила электронный аукцион на выполнение работ по сносу жилых домов. До 31 марта 2017 года подрядчик должен разобрать, вывести и утилизировать дома, которые уже стоят пустыми. Стоимость контракта - почти 13,5 миллионов рублей. Но эта сумма может быть гораздо меньше.

"Оплата будет проводиться за фактически выполненные работы. Наши люди выдут вместе с подрядчиком, которая выиграет эти работы, оценят весь объём и будут внесены соответствующие поправки", - пояснил начальник управления капитального строительства Владимир Ливилун.

Судя по рвению охотников за стройматериалами, к обозначенному времени от бараков ничего не останется, а фактические затраты подрядчика станут уже минимальными.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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