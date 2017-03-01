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01.03.17 17:20 Владимир Путин провёл в Красноярске совещание по подготовке к Универсиаде



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Самолет, на борту которого прилетел Владимир Путин, приземлился в Красноярске в полночь. В Сибирь Президент прибыл после завершения блиц-турне по Центральной Азии. Основная работа главы государства рассчитана на один день, который начался с подарка от красноярских спортсменов, показавших хорошие результаты на Универсиаде в Алматы.

Встреча с юными спортсменами не обошлась без общий фотографии, и конечно, без селфи. Но чтобы провести Универсиаду на высоком уровне, предстоит большая работа. 2 марта 2019 года в Красноярск приедут 3 тысячи спортсменов из 50 стран мира, будет разыграно 79 комплектов наград в 11 видах спорта. Новые спортивные объекты, аэропорт, до которого планируют построить железнодорожную ветку, дороги - всё это будет в Красноярске. Но пока в целом это можно увидеть только в макетах.

Около 150 журналистов и операторов федеральных и региональных СМИ аккредитованы для освещения визита Владимира Путина в Красноярск. Пресс-центр расположен в Конгресс-холле СФУ. В этом здании прошло и основное совещание.

Совещание по вопросам подготовки проведения Универсиады открыл президент России. "Мы должны сделать всё, чтобы спортивный праздник студенчества прошёл на самом высоком уровне и ещё раз показал открытость и гостеприимство России", - подчеркнул Владимир Путин. Общий бюджет Универсиады - 40 миллиардов рублей. Средства поступают вовремя, но без проблем не обходится.

"В настоящее время есть вопросы к тому, как идёт эта работа. Отставание от графика от двух до четырёх месяцев зафиксировано по 12-ти из 34-х объектов. Это и по спортивным сооружениям, и по медицинским; в частности, нарушены сроки краевой клинической больницы, двух транспортных объектов, по некоторым спортивным сооружениям", - сообщил президент РФ Владимир Путин.

Отставание от графика - проблема известная. Однако она не должна повлиять на сроки сдачи объектов в эксплуатацию. Некоторые из них будут построены даже раньше предполагаемого срока. "На самом деле есть большие вопросы, когда объект находится на стадии аукционов, торгов, идёт большое количество жалоб, но когда объект находится в активной стадии строительства, и нам удалось это показать многим федеральным министрам, что такие объекты будут сдаваться с опережением графика", - пояснил генеральный директор Исполнительной дирекции Универсиады 2019 Максим Уразов.

Особое внимание Владимир Путин уделил вопросу наследия Универсиады и подготовки волонтёров. Их будет около пяти тысяч. Обкатка объектов Универсиады начнётся во второй половине будущего года. Но первые тестовые соревнования пройдут уже через несколько дней. 5 марта Академия биатлона примет участников чемпионата мира по лыжному ориентированию.


Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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