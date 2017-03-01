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НОВОСТИ | Государство





01.03.17 17:20 Владимир Путин провёл в Красноярске совещание по подготовке к Универсиаде



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Чтобы слова Сергея Коростылёва - биатлониста, который из Алматы привёз три медали, в том числе и золотую - воплотились в жизнь, предстоит большая работа. Два года остаётся до красноярской Универсиады. 2 марта 2019-го в Красноярск приедут 3 тысячи спортсменов из 50 стран мира. Новые спортивные объекты, аэропорт, до которого планируют пустить аэроэкспресс, дороги - всё это будет в Красноярске. Но пока в целом это можно увидеть только в макетах.

Около 150 журналистов и операторов федеральных и региональным СМИ аккредитованы для освещения визита Владимира Путина в Красноярск. Пресс-центр расположен в Конгресс-холле СФУ. В этом здании прошло и основное совещание.

Совещание по вопросам подготовки проведения Универсиады открыл Владимир Путин. Он отметил, что для России красноярская Универсиада вторая по счёту, но первая зимняя. Общий бюджет Универсиады - 40 миллиардов рублей. Средства поступают вовремя, но без проблем не обходится.

"В настоящее время есть вопросы к тому, как идёт эта работа. Отставание от графика от двух до четырёх месяцев зафиксировано по 12-ти из 34-х объектов. Это и по спортивным сооружениям, и по медицинским; в частности, нарушены сроки краевой клинической больницы, двух транспортных объектов, по некоторым спортивным сооружениям", - сообщил Президент РФ Владимир Путин.

Проблема с отставанием строительства краю известна. Но это никак не повлияет на сроки окончания работ. "На самом деле есть большие вопросы, когда объект находится на стадии аукционов, торгов, идёт большое количество жалоб, но мы видим, когда объект находится в активной стадии строительства, нам удалось это показать многим федеральным министрам, что такие объекты будут сдаваться с опережением графика", - пояснил генеральный директор Исполнительной дирекции Универсиады 2019 Максим Уразов.

Особое внимание Владимир Путин уделил вопросу "чистоты спорта" - антидопинговым программам. "Мы создаём новую систему борьбы с допингом, мы передаём эту систему из Министерства спорта, из Правительства в независимую организацию, так, как это во многих странах мира сделано, на площадку Московского государственного университета. Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет", - подчеркнул президент.

"Чистых" спортсменов на объекте будущей Универсиады - Академии биатлона - можно будет увидеть на первом тестовом соревновании. Через пять дней в Красноярске начнётся чемпионат мира по ориентированию на лыжах.


Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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