Краевые следователи продолжают расследовать уголовное дело о гибели несовершеннолетней девочки в Уяре. Напомним, в декабре школьница каталась с горки, упала и ударилась правой ногой. В феврале в местной больнице девочке поставили предварительный диагноз - артрит правого тазобедренного сустава, но вскоре школьница скончалась.
По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате гнойного воспаления ягодичных мышц справа, осложнившегося развитием угрожающего для жизни состояния сепсиса, септического шока. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, в том числе врачей Уярской ЦРБ, которые отрицают свою вину и уверяют об отсутствии симптомов к такому диагнозу, а также показаний к госпитализации. В этом предстоит разобраться квалифицированным специалистам, в том числе и краевым медикам.