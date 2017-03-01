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01.03.17 11:41 Продолжается расследование дела о гибели девочки в Уяре





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По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате гнойного воспаления ягодичных мышц справа, осложнившегося развитием угрожающего для жизни состояния сепсиса, септического шока. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, в том числе врачей Уярской ЦРБ, которые отрицают свою вину и уверяют об отсутствии симптомов к такому диагнозу, а также показаний к госпитализации. В этом предстоит разобраться квалифицированным специалистам, в том числе и краевым медикам.







Краевые следователи продолжают расследовать уголовное дело о гибели несовершеннолетней девочки в Уяре. Напомним, в декабре школьница каталась с горки, упала и ударилась правой ногой. В феврале в местной больнице девочке поставили предварительный диагноз - артрит правого тазобедренного сустава, но вскоре школьница скончалась.По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате гнойного воспаления ягодичных мышц справа, осложнившегося развитием угрожающего для жизни состояния сепсиса, септического шока. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, в том числе врачей Уярской ЦРБ, которые отрицают свою вину и уверяют об отсутствии симптомов к такому диагнозу, а также показаний к госпитализации. В этом предстоит разобраться квалифицированным специалистам, в том числе и краевым медикам.











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