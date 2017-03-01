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НОВОСТИ | Общество





01.03.17 11:50 Волонтёры помогут жителям частного сектора с уборкой снега



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Владимир Турушев прикован к инвалидному креслу и говорить не может. Несмотря на то, что красноярец двигает только носом, он пишет картины и делает клипы. Даже в Нью-Йорк ездил на выставку. Вместе с мамой художник живёт в частном доме. Тамара Михайловна рассказывает, что сил после выхода на пенсию становится всё меньше.

Десять парней в камуфляже вычищают снег с крыши и огорода, чтобы талые воды не затопили двор. У жительницы частного сектора на это уходит месяц, бойцы из армейского клуба "Защитник" управятся за час. Студент техникума Кирилл уверяет - добрые дела парням даются играючи.

"На самом деле ничего сложного. От желания зависит, от настроения. Молодой, силы есть, поэтому почему бы не поработать? Полезно", - говорит волонтёр Кирилл Замахин.

Работы на участке Тамары Михайловны хватит на разные времена года. Например, в конце весны, когда сойдёт снег, волонтёры обещали подправить покосившийся забор и доделать водосток с крыши.

"В течение года порядка 30 граждан к нам обратились. У нас есть постоянные клиенты, которым мы помогаем в течение года: чистим снег, копаем картошку", - рассказал специалист отдела социальной политики Андрей Злобин.

Проект "Дружба поколений" совмещает сразу два направления: заботу о слабых и патриотическое воспитание молодёжи.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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