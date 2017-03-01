НОВОСТИ | Общество













01.03.17 11:50 Волонтёры помогут жителям частного сектора с уборкой снега





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Десять парней в камуфляже вычищают снег с крыши и огорода, чтобы талые воды не затопили двор. У жительницы частного сектора на это уходит месяц, бойцы из армейского клуба "Защитник" управятся за час. Студент техникума Кирилл уверяет - добрые дела парням даются играючи.



"На самом деле ничего сложного. От желания зависит, от настроения. Молодой, силы есть, поэтому почему бы не поработать? Полезно", - говорит волонтёр Кирилл Замахин.



Работы на участке Тамары Михайловны хватит на разные времена года. Например, в конце весны, когда сойдёт снег, волонтёры обещали подправить покосившийся забор и доделать водосток с крыши.



"В течение года порядка 30 граждан к нам обратились. У нас есть постоянные клиенты, которым мы помогаем в течение года: чистим снег, копаем картошку", - рассказал специалист отдела социальной политики Андрей Злобин.



Проект "Дружба поколений" совмещает сразу два направления: заботу о слабых и патриотическое воспитание молодёжи.





Владимир Турушев прикован к инвалидному креслу и говорить не может. Несмотря на то, что красноярец двигает только носом, он пишет картины и делает клипы. Даже в Нью-Йорк ездил на выставку. Вместе с мамой художник живёт в частном доме. Тамара Михайловна рассказывает, что сил после выхода на пенсию становится всё меньше.Десять парней в камуфляже вычищают снег с крыши и огорода, чтобы талые воды не затопили двор. У жительницы частного сектора на это уходит месяц, бойцы из армейского клуба "Защитник" управятся за час. Студент техникума Кирилл уверяет - добрые дела парням даются играючи."На самом деле ничего сложного. От желания зависит, от настроения. Молодой, силы есть, поэтому почему бы не поработать? Полезно", - говорит волонтёр Кирилл Замахин.Работы на участке Тамары Михайловны хватит на разные времена года. Например, в конце весны, когда сойдёт снег, волонтёры обещали подправить покосившийся забор и доделать водосток с крыши."В течение года порядка 30 граждан к нам обратились. У нас есть постоянные клиенты, которым мы помогаем в течение года: чистим снег, копаем картошку", - рассказал специалист отдела социальной политики Андрей Злобин.Проект "Дружба поколений" совмещает сразу два направления: заботу о слабых и патриотическое воспитание молодёжи. Роман РЫКОВ













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