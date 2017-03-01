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01.03.17 17:25 На трассе Красноярск-Абакан столкнулись пять машин, три человека погибли





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На трассе Красноярск-Абакан столкнулись пять машин, три человека погибли. Трагедия случилась утром, неподалёку от посёлка Пригорск в Хакасии. По предварительным данным, ВАЗ, следовавший со стороны Красноярска в сторону Абакана, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшим там грузовиком, после чего в них врезались "Нива" и "Lexus", следовавшие за ВАЗом, а также ещё одна "Нива", ехавшая за грузовиком. В результате ДТП три человека скончались на месте происшествия, ещё четыре человека из остальных автомобилей получили травмы различной степени тяжести, пояснили в пресс-службе ГИБДД Хакасии.











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