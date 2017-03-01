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01.03.17 17:27 Синоптики прогнозируют в Красноярске тёплый и снежный март





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Но переодеваться в лёгкие пальто и куртки пока рано. Автомобилистам также пока не советуют менять зимнюю резину: в регионе сохранится гололедица. Если в начале месяца дневные температуры будут до +6оС, то во второй декаде ожидается похолодание и осадками в виде снега - в тёмное время суток будет до -15оС. Вёрнется тепло лишь к концу марта.



"В связи с большим объёмом снега два вопроса, на которые следует обратить внимание: сосульки и сход снежных масс с крыш. Снег будет тяжёлым, влажным, поэтому соблюдайте максимум осторожности", - предупредил заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.







Сибирская весна в Красноярске в этом году опережает календарную, потому что погода уже соответствует апрельской. Метеорологи рассказали, каким будет наступивший март. Из-за аномально тёплого февраля - почти на 6 градусов выше нормы - первый весенний месяц, по словам специалистов, также ожидается тёплым.Но переодеваться в лёгкие пальто и куртки пока рано. Автомобилистам также пока не советуют менять зимнюю резину: в регионе сохранится гололедица. Если в начале месяца дневные температуры будут до +6С, то во второй декаде ожидается похолодание и осадками в виде снега - в тёмное время суток будет до -15С. Вёрнется тепло лишь к концу марта."В связи с большим объёмом снега два вопроса, на которые следует обратить внимание: сосульки и сход снежных масс с крыш. Снег будет тяжёлым, влажным, поэтому соблюдайте максимум осторожности", - предупредил заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.







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