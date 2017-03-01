НОВОСТИ | Общество













01.03.17 17:23 В соцсетях набирают лайки селфи с президентом





Фото Видео





Также в сети появились кадры, как президент подошёл к студентам на улице после совещания по Универсиаде 19 года. Владимир Путин дал несколько автографов и удалился. Мчащийся кортеж студенты также сняли на видео.







Президент стал героем социальных сетей в Красноярске. Под хэштегом #Путин в интернете появились сотни фотографий и видеозаписей, сделанные в СФУ и возле него. Набирают лайки два селфи с главой государства победителей Универсиады в Алматы сноубордиста Богдана Богданова и фигуристки Елены Радионовой.Также в сети появились кадры, как президент подошёл к студентам на улице после совещания по Универсиаде 19 года. Владимир Путин дал несколько автографов и удалился. Мчащийся кортеж студенты также сняли на видео.













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