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НОВОСТИ | Общество





01.03.17 20:45 Красноярка с маленькой дочкой несколько дней не могла вылететь из Таиланда



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На этих семейных кадрах дочка Ирины Плехановой. Здесь, на острове Самуй, ей исполнилось два года. О том, что день рождения ребёнка обернётся большим комом проблем, Ирина и не предполагала. Девочку отказались пустить в самолёт по ранее приобретённому билету для младенца. Ведь детям с двух лет нужно оплачивать уже отдельное кресло на борту.

"Все таксы и сборы оплачиваются туда-обратно за ребёнка. Они все были оплачены и все были приняты. Билет был выписан и услуга должна быть оказана", - рассказывает путешественница.

Семье срочно потребовалось около 50 тысяч - купить билеты на новый рейс. Выбраться из затянувшегося отпуска Ирине помогли неравнодушные красноярцы - откликнулись на просьбы о помощи в социальной сети. "Очень много людей мне прислали деньги на карту благодаря моему воплю отчаяния в сети. За вечер нужная сумма набралась, даже больше, и сейчас я занимаюсь тем, что раздаю людям их деньги", - добавляет Ирина.

Злополучные билеты на самолёт семья приобретала через популярный сайт онлайн-бронирования. И никаких предупреждений о необходимости выбрать другой тариф для дочери не было. Мы решили проверить тот самый интернет-ресурс. Оформляем билеты туда и обратно на взрослого и ребёнка. Вводим вымышленные паспортные данные, указываем даты рождения так, чтобы ребёнку на отдыхе исполнилось два года. Приобрести билеты не удалось.

Без труда нашелся другой интернет-ресурс, на котором билеты для взрослеющего на отдыхе младенца можно купить без ограничений. А значит, в ситуацию незапланированных трат в аэропорту может попасть любой родитель.

Почему у Ирины, в отличие от нас, всё же получилось оформить спорные билеты, предстоит выяснять. Своей вины сотрудники сайта не видят. "Можно было решить вопрос напрямую через авиакомпанию, в данной ситуации они уже несут ответственность", - пояснила оператор сайта бронирования билетов Мария.

А вот как описываются такие спорные ситуации у авиакомпании: "При покупке билета берётся во внимание возраст ребёнка на дату вылета. Несмотря на то, что во время путешествия возраст ребёнка изменится".

Разбираться, кто в произошедшем виноват - авиакомпания или сайт - теперь будет адвокат Ирины. Путешественница планирует через суд добиться возмещения всех трат.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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