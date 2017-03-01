НОВОСТИ | Общество













01.03.17 20:56 Спасённые жителями края фламинго перебрались в вольер к сородичам





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Молодые фламинго уже начинают розоветь в комфортных условиях. Притом что ещё три месяца назад они были в смертельной опасности. Марусе, например, после испытаний холодом пришлось даже ампутировать часть лапки.







После испытаний морозами, голодом и карантином они наконец попали в новую семью. В красноярском зоопарке фламинго Марусю и Васю перевели из изоляции к сородичам. "Вести" рассказывали, как несколько месяцев назад почти одновременно обе птицы сбились с пути и оказались в Мотыгинском районе в посёлке Стрелка . Из ледяного плена их спасли местные жители. Васю привезли в Красноярск на самолёте, а Марусю вывозила наша съёмочная группа.Молодые фламинго уже начинают розоветь в комфортных условиях. Притом что ещё три месяца назад они были в смертельной опасности. Марусе, например, после испытаний холодом пришлось даже ампутировать часть лапки.













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