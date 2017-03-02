НОВОСТИ | Общество













02.03.17 09:05 В Красноярске проверили безопасность подъездных козырьков





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Сейчас специалисты "Жилфонда" обследовали на безопасность подъездные конструкции более чем у тысячи домов по всем районам города. Три козырька уже демонтированы.







В Красноярске проверили на безопасность подъездные козырьки после ЧП, которое случилось 23 февраля. Напомним, на проспекте "Красноярский рабочий" на 37-летнюю женщину рухнул козырёк , в результате с многочисленными переломами её доставили в реанимацию. Проводится доследственная проверка.Сейчас специалисты "Жилфонда" обследовали на безопасность подъездные конструкции более чем у тысячи домов по всем районам города. Три козырька уже демонтированы.













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