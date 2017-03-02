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02.03.17 09:15 В Ачинском перинатальном центре родился первый малыш





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Напомним, центр охраны материнства и детства №2 города Ачинск открылся 30 февраля. Он рассчитан на 120 коек, в учреждении работают около 50 врачей. В их числе как молодые специалисты, так и врачи, которые уже имеют опыт работы в перинатальных центрах России. Планируется, что до конца года специализированную помощь в центре получат более 3 тысяч будущих мам.







В Ачинском перинатальном центре родился первый малыш. Вес мальчика составил 2 килограмма 750 граммов, рост 46 сантиметров. Врачи оценивают состояние мамы и ребёнка как хорошее. Для молодой семьи, как и для медицинского учреждения, это первенец.Напомним, центр охраны материнства и детства №2 города Ачинск открылся 30 февраля. Он рассчитан на 120 коек, в учреждении работают около 50 врачей. В их числе как молодые специалисты, так и врачи, которые уже имеют опыт работы в перинатальных центрах России. Планируется, что до конца года специализированную помощь в центре получат более 3 тысяч будущих мам.







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