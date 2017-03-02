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02.03.17 11:43 На трассе под Канском в повреждённой машине живёт барнаульский дальнобойщик





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Пищу Валентин покупает в магазине, возле которого и случилось ЧП. При этом от посторонней помощи отказывается. Вот-вот должна приехать резервная машина, на которой он и продолжит маршрут, а повреждённый грузовик отправится в ремонт. До этого момента дальнобойщик груз не бросит. И добавляет, что за почти 40 лет водительского стажа ему случалось оставаться в холодной кабине и при 40-градусных морозах.





Водитель из Барнаула Валентин Попов ехал на восток страны и не планировал оставаться в Канске на длительную стоянку, но неожиданно у него загорелся автомобиль. Причиной возгорания, скорее всего, стало замыкание электропроводки. Кабина грузовика была охвачена пламенем почти со всех сторон, пластик оплавился. К счастью, от полного выгорания большегруз удалось отстоять, но передвигаться на нём теперь невозможно. Не работает управление, нельзя включить печку, единственный источник тепла - газовая плита, которую опытный дальнобойщик предусмотрительно захватил с собой.Пищу Валентин покупает в магазине, возле которого и случилось ЧП. При этом от посторонней помощи отказывается. Вот-вот должна приехать резервная машина, на которой он и продолжит маршрут, а повреждённый грузовик отправится в ремонт. До этого момента дальнобойщик груз не бросит. И добавляет, что за почти 40 лет водительского стажа ему случалось оставаться в холодной кабине и при 40-градусных морозах. Дмитрий БЫЗОВ

















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