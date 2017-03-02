НОВОСТИ | Общество













02.03.17 11:49 Красноярские торты проверяют на безопасность





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На месте сейчас работает и наша съемочная группа. Какой торт оказался самым сладким, а какой небезопасным, "Вести. Красноярск" расскажут в 20:45.





В Красноярске проверяют торты на безопасность. Эксперты центра стандартизации не только дегустируют, но и подводят итоги лабораторных анализов. Для экспертизы были выбраны самые известные бренды сладкой продукции.На месте сейчас работает и наша съемочная группа. Какой торт оказался самым сладким, а какой небезопасным, "Вести. Красноярск" расскажут в 20:45.



















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