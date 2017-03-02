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02.03.17 11:33 До зимней Универсиады в Красноярске ровно два года





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"До начала универсиады осталось два года. Это небольшой срок, особенно учитывая масштаб и многогранность стоящих перед нами задач. В этой связи нам необходимо понимать, как, в каком объёме и с каким качеством выполняются все намеченные в рамках этого проекта мероприятия, и что немаловажно, насколько своевременно реализуется этап за этапом этой работы. Хочу подчеркнуть, что кроме обязательной, расписанной по объектам, у универсиады есть и дополнительная, но не менее важная программа. Жители Красноярска ждут не только современные спортивные объекты, но и новые дороги, больницы, жилые дома, используемые сначала для спортсменов, а затем и для граждан, новый аэропорт", - подчеркнул президент.











До зимней Универсиады в Красноярске осталось ровно два года. Всемирные студенческие игры начнутся 2 марта 2019 года и продлятся 10 дней. К этому времени необходимо построить и реконструировать более 30 объектов. Эту тему накануне с министрами, крупными бизнесменами и представителями краевых властей обсудил Владимир Путин. В Красноярск президент прибыл с однодневным рабочим визитом . В ходе совещания глава государства подчеркнул: мы должны сделать всё, чтобы спортивный праздник студенчества прошёл на самом высоком уровне и ещё раз показал открытость и гостеприимство России."До начала универсиады осталось два года. Это небольшой срок, особенно учитывая масштаб и многогранность стоящих перед нами задач. В этой связи нам необходимо понимать, как, в каком объёме и с каким качеством выполняются все намеченные в рамках этого проекта мероприятия, и что немаловажно, насколько своевременно реализуется этап за этапом этой работы. Хочу подчеркнуть, что кроме обязательной, расписанной по объектам, у универсиады есть и дополнительная, но не менее важная программа. Жители Красноярска ждут не только современные спортивные объекты, но и новые дороги, больницы, жилые дома, используемые сначала для спортсменов, а затем и для граждан, новый аэропорт", - подчеркнул президент.







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