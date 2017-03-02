Красноярскому краю создадут туристический бренд. Сейчас идёт разработка сразу трёх вариантов концепций и стиля. Победителя выберут жители: с 10 марта начнётся голосование на туристическом интернет-портале края. Итоговый вариант представят на Красноярском экономическом форуме. Более 60% регионов России уже имеют собственные бренды. Правда, авторы будущего стиля Красноярского края продемонстрировать свои наработки сегодня отказались.
"Нас не воспринимают как отдельный субъект. Когда мы объясняем, где мы, мы говорим: между Алтаем и Байкалом. Безусловно, отсутствие бренда Красноярского края является сдерживающим фактором узнаваемости как на российском, так и на международном рынках", - отметила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.