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03.03.17 08:47 Новой достопримечательностью Канска стал белый лебедь





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Вести о перелётном госте тут же разошлись по маленькому городку. Лебедь стал местной достопримечательностью, а кормление птицы - новым досугом. На близкое расстояние речной житель к себе не подпускает, но благосклонно принимает угощение. Орнитологи поясняют: в появлении птицы нет ничего удивительного, скорее всего, она зимовала где-то неподалёку и на реке Кан, вероятно, чувствует себя комфортно.



"Если есть открытая вода, то там есть обитатели, которые являются пищей для лебедя: мелкие ракообразные, беспозвоночные, зообентос. Если есть открытая вода, то лебедь выживет. Тем более он относится к видам, которые достаточно морозоустойчивы", - пояснила сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Светлана Чипура.



Одно странно: по одиночке такие птицы не мигрируют и, возможно, причиной посадки на реке Кан стала травма. Обеспокоенные здоровьем нового соседа люди даже разворачивали целую операцию по спасению, но пернатый странник стараний не оценил и улетал от поисковой группы. Местные жители ещё некоторое время понаблюдали за лебедем, пришли к выводу, что с ним всё в порядке и оставили птицу бороздить реку.





Белоснежная птица почти сливается со снежным пейзажем реки Кан. Ночные температуры здесь опускаются и до 15 градусов ниже ноля, но нового обитателя такая погода, видимо, не смущает. Первыми лебедя заметили здесь рыбаки ещё несколько дней назад.Вести о перелётном госте тут же разошлись по маленькому городку. Лебедь стал местной достопримечательностью, а кормление птицы - новым досугом. На близкое расстояние речной житель к себе не подпускает, но благосклонно принимает угощение. Орнитологи поясняют: в появлении птицы нет ничего удивительного, скорее всего, она зимовала где-то неподалёку и на реке Кан, вероятно, чувствует себя комфортно."Если есть открытая вода, то там есть обитатели, которые являются пищей для лебедя: мелкие ракообразные, беспозвоночные, зообентос. Если есть открытая вода, то лебедь выживет. Тем более он относится к видам, которые достаточно морозоустойчивы", - пояснила сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Светлана Чипура.Одно странно: по одиночке такие птицы не мигрируют и, возможно, причиной посадки на реке Кан стала травма. Обеспокоенные здоровьем нового соседа люди даже разворачивали целую операцию по спасению, но пернатый странник стараний не оценил и улетал от поисковой группы. Местные жители ещё некоторое время понаблюдали за лебедем, пришли к выводу, что с ним всё в порядке и оставили птицу бороздить реку. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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