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02.03.17 17:22 В Красноярске мошенники меняли деньги пенсионеров на купюры "Банка приколов"





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"Суммы - от 28 до 270 тысяч рублей. Это накопления пенсионеров. Кто-то собирал всю жизнь, кто-то получил единовременную пенсию, из этого состояла сумма ущерба", - сообщила начальник следственного отдела СУ МУ МВД РФ "Красноярское" Светлана Сурова.







В Красноярске мошенники подменяли деньги пенсионеров фантиками "Банка приколов". Об этом сообщили в полиции. Уже насчитывается три случая, когда две женщины проникали в квартиры стариков, представляясь сотрудниками социальных служб. Злоумышленницы уверяли, что предстоит девальвация рубля, и чтобы пенсионеры не потеряли деньги, необходимо переписать номера купюр. В этот момент они отвлекали внимание жертв и подменяли банкноты. В полиции призывают пенсионеров быть бдительными, всегда спрашивать у сотрудников удостоверение и не верить рассказам о якобы предстоящем обесценивании национальной валюты."Суммы - от 28 до 270 тысяч рублей. Это накопления пенсионеров. Кто-то собирал всю жизнь, кто-то получил единовременную пенсию, из этого состояла сумма ущерба", - сообщила начальник следственного отдела СУ МУ МВД РФ "Красноярское" Светлана Сурова.











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