НОВОСТИ | Общество













02.03.17 17:26 Около 20% семян продают с нарушениями





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"Нужно смотреть, чтобы стволик не был повреждён механическим способом или болезнями, некрозом. Смотреть, чтобы корневая система находилась в увлажнённом материале, а не была засохшая", - напомнил начальник отдела по надзору в области семеноводства управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Николай Шинкарёв.







Около 20% семян продают с нарушениями. Только за прошлый год управлением Россельхознадзора было проверено около 30 тысяч партий. Чтобы приобрести качественную продукцию, специалисты советуют покупать её только в специализированных магазинах, обращать внимание на упаковку: она должна быть целой, герметично запечатанной и иметь обозначение ГОСТ. Ещё больше брака среди саженцев - около 60%."Нужно смотреть, чтобы стволик не был повреждён механическим способом или болезнями, некрозом. Смотреть, чтобы корневая система находилась в увлажнённом материале, а не была засохшая", - напомнил начальник отдела по надзору в области семеноводства управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Николай Шинкарёв.











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