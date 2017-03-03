НОВОСТИ | Общество













03.03.17 08:55 Зоозащитники недовольны работой нового подрядчика по отлову собак





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"Выезжают ночью, берут ружьё, дротики, заряжают их ядом и попросту собак на местах обитания уничтожают. Потом их свозят, фотографируют, пишут заключение, что они были больны или агрессивны, отчитываются и получают деньги", - говорит общественник Юрий Раилко.



Однако наша съёмочная группа убедилась в обратном. Мы побывали на отлове собак в Николаевке, там переселенцы оставили питомцев на произвол судьбы, животные создавали угрозу для окружающих. Агрессивных собак выловили. После мы наведались в красноярский пункт передержки. Сотрудники пояснили, щенков действительно собирают - не оставлять же их на улице. Будут пристраивать. И добавили - общественники приходят с проверками по 12 человек, не дают нормально работать. А недавно даже заблокировали рабочую машину. И всё это в первую неделю работы подрядчика.



"В конце концов мы были вынуждены вызвать полицию и до полчетвёртого утра эта вся процедура продолжалась. Ни люди не отдохнули, ни работу не провели. Сорвали отлов, который был назначен на вечер. Мы вынуждены были нанять адвоката", - рассказывает учредитель фонда "Белка и Стрелка" Ирина Лубенец.



Подрядчик - благотворительный фонд "Белка и Стрелка" - работает с 2013 года. За это время выполнил 63 контракта по всему краю, в том числе в северных территориях. Но именно в Красноярске возникли проблемы. Претензии зоозащитников почти те же, что предъявляли и прежнему подрядчику. Контракт с которым, к слову, разорвали отчасти под напором активистов. Как будет работать новый подрядчик, покажет время.





Один из главных аргументов общественников заключается в том, что подрядчик работает, не соблюдая условий контракта. Вылавливают только щенков, а агрессивных собак оставляют на улице."Выезжают ночью, берут ружьё, дротики, заряжают их ядом и попросту собак на местах обитания уничтожают. Потом их свозят, фотографируют, пишут заключение, что они были больны или агрессивны, отчитываются и получают деньги", - говорит общественник Юрий Раилко.Однако наша съёмочная группа убедилась в обратном. Мы побывали на отлове собак в Николаевке, там переселенцы оставили питомцев на произвол судьбы, животные создавали угрозу для окружающих. Агрессивных собак выловили. После мы наведались в красноярский пункт передержки. Сотрудники пояснили, щенков действительно собирают - не оставлять же их на улице. Будут пристраивать. И добавили - общественники приходят с проверками по 12 человек, не дают нормально работать. А недавно даже заблокировали рабочую машину. И всё это в первую неделю работы подрядчика."В конце концов мы были вынуждены вызвать полицию и до полчетвёртого утра эта вся процедура продолжалась. Ни люди не отдохнули, ни работу не провели. Сорвали отлов, который был назначен на вечер. Мы вынуждены были нанять адвоката", - рассказывает учредитель фонда "Белка и Стрелка" Ирина Лубенец.Подрядчик - благотворительный фонд "Белка и Стрелка" - работает с 2013 года. За это время выполнил 63 контракта по всему краю, в том числе в северных территориях. Но именно в Красноярске возникли проблемы. Претензии зоозащитников почти те же, что предъявляли и прежнему подрядчику. Контракт с которым, к слову, разорвали отчасти под напором активистов. Как будет работать новый подрядчик, покажет время. Владимир ЖАРИНОВ

















АРХИВ

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