НОВОСТИ | Экономика













02.03.17 20:46 Красноярск может перейти на газовое отопление





Фото Красноярск могут перевести на газовое отопление, а к Универсиаде закупят автобусов больше чем на миллиард рублей. После визита президента в Красноярск, куда Владимир Путин приезжал 1 марта с рабочим визитом, продолжается процесс проработки поручений и предложений.



Накануне большая часть дня была посвящена строительству объектов Универсиады. Но в личном разговоре с первыми лицами края прозвучали и другие темы. Так, идея обновления подвижного состава, покупки новых автобусов нашла поддержку. Глава государства внимательно отнёсся и к экологической проблеме краевого центра, и как к её решению - газификации: переходе от угля к газовому отоплению.



"Всё-таки экологическая обстановка у нас непростая и нам крайне нужен природный газ, чтобы перейти на газовую генерацию тепла, чтобы трубы не дымили. Сейчас нужны инвестиционные планы, инвестиционные деньги, поэтому, думаю, глава государства сделает поручение министерству энергетики, "Газпрому", чтобы эти инвестиционные планы формировались", - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.













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