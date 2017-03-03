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03.03.17 11:47 В красноярском музее стартовал проект к 100-летию Февральской революции





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"Уроки революции" не случайно проводятся на борту "Святителя Николая". Именно на этом пароходе в разное время путешествовали два антагониста - вождь мирового пролетариата Владимир Ленин и последний император России Николай II.



Во время проекта здесь будет работать выставка, в которой рассказывается о всей череде событий, которые привели к Октябрю. Красноярск оказался единственным городом России, в котором власть перешла к большевикам исключительно мирным путём, ещё в июле 1917 года.



"Здесь был выбран городской совет, создан комитет общественной безопасности, который всё взял в свои руки. Потом уже, когда разыгралась кровавая волна по всей стране, когда сюда пошли колчаковцы и белоказаки, вот тогда началась на территории эта схватка", - рассказала директор Красноярского краеведческого музея Валентина Ярошевская.



Одним из экспонатов выставки стал уникальный документ, живой свидетель тех событий - машинописная копия дневника гимназистки Екатерины Гайдукович, ученицы красноярской женской гимназии, который она вела с февраля 1917 по февраль 1918 года.



"Хотелось создать некий художественный образ, чтобы помимо экспонатов был какой-то эстетический посыл нашим современникам. Выставка рассчитана прежде всего на молодых людей, здесь у нас и мультимедийные средства задействованы", - рассказал главный дизайнер проекта Сергей Поважнюк.



Проект "Уроки революции" рассчитан на 12 месяцев и завершится в январе 2018 года.





Уроки истории начинаются с выстрела орудия - совсем как в Петрограде 1917 года. Да и сам пароход-музей "Святитель Николай" специально стилизован под легендарный революционный крейсер "Аврора"."Уроки революции" не случайно проводятся на борту "Святителя Николая". Именно на этом пароходе в разное время путешествовали два антагониста - вождь мирового пролетариата Владимир Ленин и последний император России Николай II.Во время проекта здесь будет работать выставка, в которой рассказывается о всей череде событий, которые привели к Октябрю. Красноярск оказался единственным городом России, в котором власть перешла к большевикам исключительно мирным путём, ещё в июле 1917 года."Здесь был выбран городской совет, создан комитет общественной безопасности, который всё взял в свои руки. Потом уже, когда разыгралась кровавая волна по всей стране, когда сюда пошли колчаковцы и белоказаки, вот тогда началась на территории эта схватка", - рассказала директор Красноярского краеведческого музея Валентина Ярошевская.Одним из экспонатов выставки стал уникальный документ, живой свидетель тех событий - машинописная копия дневника гимназистки Екатерины Гайдукович, ученицы красноярской женской гимназии, который она вела с февраля 1917 по февраль 1918 года."Хотелось создать некий художественный образ, чтобы помимо экспонатов был какой-то эстетический посыл нашим современникам. Выставка рассчитана прежде всего на молодых людей, здесь у нас и мультимедийные средства задействованы", - рассказал главный дизайнер проекта Сергей Поважнюк.Проект "Уроки революции" рассчитан на 12 месяцев и завершится в январе 2018 года. Дмитрий БЫЗОВ

















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